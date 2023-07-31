الشاب مصطفى يخسر حياته بطريقة مروعة.. هكذا قضى

توفي الشاب مصطفى ل. (43 عاما) بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله على أحد الأعمدة في بلدة طيردبا بالقرب من صور.

وعملت فرق الإسعاف على نقله الى مستشفى جبل عامل، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

Advertisement