لجنة المال والموازنة تُقرّ قانون الصندوق السيادي اللبناني للنفط والغاز

اقرّت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم، قانون الصندوق السيادي اللبناني للنفط والغاز.



وستعقد اللجنة مؤتمراً صحافياً الساعة ١١ من قبل ظهر الأربعاء ٢ آب، في مجلس النواب لشرح تفاصيله.

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