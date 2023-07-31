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لبنان

لجنة المال والموازنة تُقرّ قانون الصندوق السيادي اللبناني للنفط والغاز

Lebanon 24
31-07-2023 | 07:16
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 اقرّت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم، قانون الصندوق السيادي اللبناني للنفط والغاز.

وستعقد اللجنة مؤتمراً صحافياً الساعة ١١ من قبل ظهر الأربعاء ٢ آب، في مجلس النواب لشرح تفاصيله.
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لجنة المال والموازنة

قانون الصندوق السيادي اللبناني للنفط والغاز

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