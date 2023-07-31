Advertisement

لبنان

الحجار خلال لقاءات تعريفية حول المنصة الوطنية للتطوع: لتوسيع دائرة الشراكة لتشمل المؤسسات الكبيرة

Lebanon 24
31-07-2023 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1092993-638264117059026260.jpg
Doc-P-1092993-638264117059026260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة أنيرا و"live love" خلال تموز الحالي، سلسلة لقاءات تعريفية حول المنصة الوطنية للتطوع "نحن متطوعون/ات" في مختلف المناطق اللبنانية، من عكار إلى طرابلس، فالبقاع والشوف وبعبدا وصيدا، بالإضافة إلى لقاءات عبر الانترنت.
Advertisement

وإستهدفت هذه اللقاءات كل الجمعيات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الرعائية ومراكز الخدمات الإنمائية والبلديات والمؤسسات التربوية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى مجموعة من المتطوعين. وقد بلغ عدد المشاركين/ات حوالى 300 شخص.

وخلال اللقاء الأخير في صيدا، أشار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار إلى أن "الغاية من هذه اللقاءات وهدفها، تعزيز التواصل والترابط بين حاجة الجمعيات والمؤسسات والوزارة إلى متطوعين من جهة، ورغبة وشغف الشباب اللبناني للتطوع من جهة أخرى".

وحث الحجار كل الجمعيات الشريكة في الوزارة على "توسيع دائرة الشراكة لتشمل المؤسسات الكبيرة في لبنان للمساهمة أو التسجيل على المنصة الوطنية، وذلك لعرض وتحميل الحاجات أو الفرص التي يحتاجونها، خصوصا في ضوء النشاطات الصيفية المتعددة التي يمكن القيام بها، مثل المخيمات وأنشطة الأطفال وغيرها".

وأكد أن "الوزارة ستبادر إلى وضع فرص تطوعية في مختلف وحداتها الإدارية، إيمانا بالشباب القادرين على صنع التغيير وخلق ابتكارات جديدة، ونكون بذلك قد مأسسنا للعمل التطوعي وإعادة إدخال ذهنية وثقافة التطوع في منظمات المجتمع المدني وفي المؤسسات الحكومية".

يذكر أن هذه المنصة تستهدف المتطوعين من الفئة الشبابية ما بين 15-24 سنة، والشركاء من جمعيات ومؤسسات وبلديات ومؤسسات تربوية. ومن أهم شروط قبول الأنشطة التطوعية هو المحافظة على أمن وسلامة المتطوع بالإضافة إلى عدم إنطواء النشاط على السياسة أو الدين أو كونه يخالف التشريعات والقوانين اللبنانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:27 | 2023-07-31
05:00 | 2023-07-31
10:48 | 2023-07-31
10:46 | 2023-07-31
10:35 | 2023-07-31
10:34 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24