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لبنان

مراكز عقارية تفتح أبوابها في الشمال... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-07-2023 | 07:47
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أعلنت المديرية العامة الشؤون العقارية عن مواعيد فتح عدد من مراكزها في الشمال أمام المواطنين في خلال شهر آب وفق التوزيع التالي:

- مكتب الكورة، كل اثنين وثلاثاء من كل أسبوع في التواريخ التالية:

7-8-14-15-21-22-28 و 29 آب.
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- مكتب البترون، كل أربعاء وخميس من كل أسبوع في التواريخ التالية:

2 -3-9-10-16-17-23-24-30-31 من آب.

- مكتب بشري، كل اثنين في التواريخ التالية: 7

14-21-28 آب

- مكتب زغرتا، كل ثلاثاء وخميس في التواريخ التالية:

3-8-10-15-17-22-24-29-31 آب.

أما بخصوص المراجعات بشأن الإفادات العقارية وسندات التمليك فتتم في أمانة السجل العقاري في الكورة كل يوم خميس طيلة شهر آب.

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