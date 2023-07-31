مراكز عقارية تفتح أبوابها في الشمال... إليكم التفاصيل

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أعلنت المديرية العامة الشؤون العقارية عن مواعيد فتح عدد من مراكزها في الشمال أمام المواطنين في خلال شهر آب وفق التوزيع التالي:- مكتب الكورة، كل اثنين وثلاثاء من كل أسبوع في التواريخ التالية:7-8-14-15-21-22-28 و 29 آب.- مكتب البترون، كل أربعاء وخميس من كل أسبوع في التواريخ التالية:2 -3-9-10-16-17-23-24-30-31 من آب.- مكتب بشري، كل اثنين في التواريخ التالية: 714-21-28 آب- مكتب زغرتا، كل ثلاثاء وخميس في التواريخ التالية:3-8-10-15-17-22-24-29-31 آب.أما بخصوص المراجعات بشأن الإفادات العقارية وسندات التمليك فتتم في أمانة السجل العقاري في الكورة كل يوم خميس طيلة شهر آب.