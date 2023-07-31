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لبنان

جعجع: ما سمعناه اليوم من منصوري يبشّر بالخير

Lebanon 24
31-07-2023 | 08:08
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كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر منصة "إكس": "ما سمعناه اليوم من النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري يبشّر بالخير...".
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