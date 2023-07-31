تحذير إسرائيلي.. احتمالية الحرب مع "حزب الله" وصلت إلى أعلى مستوى!

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أكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن احتمالات التصعيد مع حزب الله وصلت إلى أعلى مستوى منذ 17 عاماً، لافتين إلى إنه تم إطلاع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على تفاصيل حول هذه القضية.وبحسب ما ذكر موقع "i24news" الإسرائيلي، "قال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إن التطورات مع لبنان تشير إلى أن احتمالية الحرب على الجبهة اللبنانية، قد ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ صيف 2006".وتابع الموقع الإسرائيلي "يستبعد مسؤولو المخابرات الإسرائيليون أن تكون نية الأمين العام لحزب الله الخوض في حرب شاملة، لكنهم يشيرون في الوقت نفسه إلى أنه لأول مرة منذ 17 عاماً، يظهر استعداداً للذهاب إلى أقصى حد واختبار صبر إسرائيل، بما في ذلك المخاطرة بالانزلاق نحو معركة تستمر أياماً محدودة نتيجة خروج الأمور عن السيطرة".وقال الموقع الإسرائيلي إن "رئيس الأركان هرتسي هاليفي يتفق مع هذا التقييم، وحرص على إطلاع رئيس الوزراء عليه قبل التصويت على قانون أساس يغير وجه القضاء في إسرائيل ويحد من صلاحيات المحكمة العليا، عندما وافق نتانياهو أخيراً على مقابلته".واتهم الجيش الإسرائيلي عناصر حزب الله بإضرام النار في مزرعة لفاكهة الكيوي عند الحدود الشمالية ما تسبب بخسائر كبيرة، كما شوهد عناصر حزب الله يتجولون بانتظام على الحدود بوجوه ملثمة، مما زاد من صعوبة تعقبهم وتحديد هويتهم، بحسب ما رصد الجيش الإسرائيلي.