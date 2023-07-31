شرطة بلدية طرابلس تزيل التعديات والعوائق

قامت دورية من شرطة بلدية طرابلس بإزالة العوائق والتعديات في منطقة المنلا - طريق الميناء. وتأتي هذ الاجراءات استكمالاً للحملة التي تقوم بها قيادة الشرطة في مدينة طرابلس.



كما تتوجه قيادة الشرطة من جميع المواطنين بضرورة ازالة كافة التعديات على الاملاك العامة خلال مدة 24 ساعة اقصاها تحت طائلة مصادرتها وتسطير محاضر ضبط بحق اصحابها.

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