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لبنان
الشاب أحمد قضى قنصاً داخل منزله في المخيم.. وهذا عدد القتلى جراء الاشتباكات
Lebanon 24
31-07-2023
|
09:07
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توفي الشاب الفلسطيني أحمد جوهر، من سكان حي الطوارئ، خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة، وذلك بعدما قضى قنصا بالرصاص داخل منزله.
يُذكر انّ عدد القتلى جراء الاشتباكات وصل الى 9.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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