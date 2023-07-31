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لبنان

الشاب أحمد قضى قنصاً داخل منزله في المخيم.. وهذا عدد القتلى جراء الاشتباكات

Lebanon 24
31-07-2023 | 09:07
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توفي الشاب الفلسطيني أحمد جوهر، من سكان حي الطوارئ، خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة، وذلك بعدما قضى قنصا بالرصاص داخل منزله.
 
يُذكر انّ عدد القتلى جراء الاشتباكات وصل الى 9.
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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