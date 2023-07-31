الشاب أحمد قضى قنصاً داخل منزله في المخيم.. وهذا عدد القتلى جراء الاشتباكات

توفي الشاب الفلسطيني أحمد جوهر، من سكان حي الطوارئ، خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة، وذلك بعدما قضى قنصا بالرصاص داخل منزله.

يُذكر انّ عدد القتلى جراء الاشتباكات وصل الى 9.