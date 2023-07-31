غريو تودّع لبنان: ها أنا أحفظكم في قلبي

كتبت السفيرة آن غريو، عبر حسابها على منصة "إكس": "أصدقائي اللبنانيين الاعزاء، مواطني الاعزاء، أغادر اليوم لبنان، الذي أصبح عزيزا جدا على قلبي بعد ثلاث سنوات استثنائية أمضيتها بالقرب منكم. لن أنسى لقاءاتنا في كافة أنحاء لبنان. كما لن أنسى نقاشنا وبحثنا المشترك والمتقد أحيانا عن حلول للتحديات التي تنهال عليكم. لن أنسى كل ما بنيناه سويا، مع إدراكي لما ما زال ينبغي القيام به. لقد قدمتم لي الكثير. وها أنا أحفظكم في قلبي".

Advertisement