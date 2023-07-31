Advertisement

لبنان

دخلوا منزله لشرب الماء.. ولكن هذا ما فعلوه!

Lebanon 24
31-07-2023 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1093031-638264183260491299.jpg
Doc-P-1093031-638264183260491299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخلت امرأتان ورجل الى منزل عائد لاحد المواطنين من آل رفاعي في منطقة البداوي، بعد قرع الباب وطلب شرب الماء، ليقوموا بالاعتداء بالضرب، وتكبيل شقيقتين كانا في الداخل وتفتيش المنزل بهدف السرقة، الا ان محاولتهم باءت بالفشل ليفروا هاربين الى جهه مجهولة، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيق بالحادثة وعرف ان اصحاب المنزل بصدد تقديم دعوى ضد مجهولين لدى الفصيلة المعنية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:27 | 2023-07-31
05:00 | 2023-07-31
10:48 | 2023-07-31
10:46 | 2023-07-31
10:35 | 2023-07-31
10:34 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24