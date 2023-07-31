دخلوا منزله لشرب الماء.. ولكن هذا ما فعلوه!

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دخلت امرأتان ورجل الى منزل عائد لاحد المواطنين من آل رفاعي في منطقة البداوي، بعد قرع الباب وطلب شرب الماء، ليقوموا بالاعتداء بالضرب، وتكبيل شقيقتين كانا في الداخل وتفتيش المنزل بهدف السرقة، الا ان محاولتهم باءت بالفشل ليفروا هاربين الى جهه مجهولة، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيق بالحادثة وعرف ان اصحاب المنزل بصدد تقديم دعوى ضد مجهولين لدى الفصيلة المعنية.