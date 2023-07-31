29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحلبي: لتأمين ظروف التعليم لجميع التلامذة
Lebanon 24
31-07-2023
|
09:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد اجتماع اداري تربوي موسع برئاسة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، ضم المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ورؤساء الوحدات الإدارية والمناطق التربوية والمستشارين، تناول "التحديات التي يفرضها التحضير للعام الدراسي الجديد".
Advertisement
ورحب الوزير الحلبي بالحضور، واعطى توجيهاته "للعمل على موجة واحدة ووعي صعوبة الظروف وغياب أفق الحل السياسي"، مؤكدا أننا "محكومون بتهيئة عام دراسي".
وأشار الى "اللغط الذي حصل حول أنشطة المدرسة الصيفية، والذي أوضحناه واكدنا ان أي أمر مسيء لأخلاقياتنا لم يكن موجودا اساسا في مجموعة الأنشطة ولا في المدارس".
ودعا الحلبي الإدارة المركزية ورؤساء المناطق إلى "التأكد من صلاحية بنية المباني المدرسية وإيجاد مبان تستوعب تلامذة المدارس المشكوك بصحتها ، لأن الغرض هو تأمين سلامة التلاميذ واحتضانهم في مدارس لا تشكل خطرا"، مشدداً على "ضرورة إنجاز دمج المدارس المتعثرة التي ليس فيها عدد كاف من التلاميذ في مدارس أخرى تكون ملكا للدولة، كخيار اول، وتكون متينة ومرافقها جيدة"، مشددا على "إلغاء التشعيب حيث لا لزوم له وتخفيف التكاليف المترتبة على ذلك".
كما دعا الإدارة إلى "التأكد من استعدادات المديرين في أي مدرسة وثانوية لمتابعة العام الدراسي"، لافتا إلى موقفه الذي عبر عنه اكثر من مرة "بضرورة تأمين مقومات الحياة الكريمة للمعلمين ليتمكنوا من القيام بواجباتهم"، مشيرا إلى "ضرورة تأمين ظروف التعليم لجميع التلامذة حتى لا ندخل في دوامة تعليم اللبنانيين وغير اللبنانيين".
وكلف الوزير الحلبي الإدارة ورؤساء المناطق، "درس حاجات المدارس إلى المعلمين بعدما يستنفذ أساتذة الملاك نصابهم، ثم اساتذة التعاقد على حساب الخزينة، وبعد ذلك المتعاقدون على صناديق المدارس"، مشيرا إلى أنه "يترتب علينا مواجهة الوضع المتأزم بحكمة وعقلانية وترشيق هيكلية المدرسة الرسمية".
واكد أنه يعمل باستمرار مع الحكومة والمجلس النيابي على "تحسين اوضاع المعلمين بصورة منتظمة تجعلهم مطمئنين إلى تحصيل الحد الدنى المقبول"، مكررا ان "لا حوافز او إنتاجية حتى اليوم من الجهات المانحة".
وتم التأكيد خلال الاجتماع على "إجراء جردات سنوية بالموجودات وبأوضاع المدرسة الرسمية، ووضع تقارير لهذه الغاية، سيما وان المدارس ذات الدوامين تشهد تآكلا وخرابا لمنشآتها ومرافقها بسرعة كبيرة".
وطالبت الإدارة بـ"تأمين بدلات الإيجار العادلة للمدارس الرسمية التي يطلب مالكوها استعادتها لتدني بدلات الإيجار، خشية عدم توافر مبان بديلة في محيطها، مما يعرض التلامذة لخسارة المقعد الدراسي"، وناشد اللجنة الوزارية المكلفة دراسة إيجارات المباني التي تستخدمها الدولة "فصل ملف المدارس عن سائر المآجير في الدولة، لأن عنصر العجلة متوفر في كيفية معالجتها".
اما مناقلات المعلمين فقد شدد الوزير على "إنجازها كاملة هذا الصيف قبل البدء بالعام الدراسي الجديد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما ستشهده "صيرفة" اليوم.. وماذا عن الدولار؟
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "صيرفة" اليوم.. وماذا عن الدولار؟
03:30 | 2023-07-31
31/07/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أُصيب الفنان فضل شاكر باشتباكات عين الحلوة؟
Lebanon 24
هل أُصيب الفنان فضل شاكر باشتباكات عين الحلوة؟
02:20 | 2023-07-31
31/07/2023 02:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مكتب نصرالله.. هذا ما جرى خلال معركة عين الحلوة
Lebanon 24
داخل مكتب نصرالله.. هذا ما جرى خلال معركة عين الحلوة
03:15 | 2023-07-31
31/07/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع حدّة الاشتباكات في عين الحلوة.. اليكم آخر المستجدات (فيديو)
Lebanon 24
ارتفاع حدّة الاشتباكات في عين الحلوة.. اليكم آخر المستجدات (فيديو)
11:40 | 2023-07-30
30/07/2023 11:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مأسوي لجريح داخل عين الحلوة.. هكذا نقله شبانٌ تحت الرّصاص!
Lebanon 24
فيديو مأسوي لجريح داخل عين الحلوة.. هكذا نقله شبانٌ تحت الرّصاص!
07:22 | 2023-07-31
31/07/2023 07:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:27 | 2023-07-31
ميقاتي في جلسة لمجلس الوزراء حيا الجيش بعيده: على كل مقيم على الأراضي اللبنانية احترام السيادة اللبنانية
05:00 | 2023-07-31
هل سيبدأ التفلّت الأمني؟
10:48 | 2023-07-31
هل توقفت منصة "صيرفة"؟
10:46 | 2023-07-31
بعد أحداث مخيم عين الحلوة.. اتصال هاتفي بين رئيس "الكتائب" والرئيس الفلسطيني وهذا ما دار بينهما
10:35 | 2023-07-31
نقل جثامين العميد ابو اشرف العرموشي ومرافقه
10:34 | 2023-07-31
المرتضى يعلّق التعاون الثقافي مع السويد والدانمارك
فيديو
"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)
Lebanon 24
"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)
04:54 | 2023-07-31
31/07/2023 17:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
04:14 | 2023-07-30
31/07/2023 17:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:54 | 2023-07-30
31/07/2023 17:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24