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لبنان

مع انتهاء ولاية سلامة.. هذا ما سجّله سعر صرف الدولار عصراً

Lebanon 24
31-07-2023 | 09:57
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الإثنين الذي يصادف فيه نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما بين 89000 و89300 ليرة لبنانية.

وكان قد افتتح سعر صرف الدولار، صباحاً على سعر تراوح بين 88800 و89300 ليرة للدولار الواحد.
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