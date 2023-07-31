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لبنان

ماذا يجري في نهر الدامور؟

Lebanon 24
31-07-2023 | 10:11
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أعلنت جمعية الأرض - لبنان أنها "رصدت أعمال حفر وقطع أشجار وطمر في حرم مجرى نهر الدامور، وذلك في نطاق بلدية كفرفاقود - الشوف".

وأشارت الجمعية في بيان الى "أن نهر الدامور مصنف كموقع طبيعي محمي من قبل وزارة البيئة، بموجب القرار رقم 1/129 الصادر في 1/9/1998، الذي محدد حرمه من المنبع حتى المصب طولا وضمن مسافة 500 متر من منتصف مجرى النهر، وباتجاه الضفتين عرضا".
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وأكدت أن "هذا المنشور، يعتبر بمثابة إخبار لوزارة الطاقة والمياه ووزاتي البيئة والزراعة والنيابة العامة البيئية في جبل لبنان، خاصة أن هذه الأعمال تقام في منطقة حساسة بيئيا، بحسب مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي 2012/8633".
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