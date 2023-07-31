Advertisement

لبنان

اللواء عثمان استقبل السفير المصري ياسر علوي

Lebanon 24
31-07-2023 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1093051-638264211968533540.jpg
Doc-P-1093051-638264211968533540.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم 31/07/2023، في مكتبه بثكنة المقر العام السفير المصري الدكتور ياسر علوي، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبلان: الدولة اللبنانية مُطالبة بردّ صارم على إنتهاكات السويد ضدّ القران
lebanon 24
31/07/2023 20:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
في أجواء لبنان.. هذا ما ستفعله طائرات الجيش غداً
lebanon 24
31/07/2023 20:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش اللبناني اتخذ مواقع احترازية على التلال المشرفة على مخيم عين الحلوة وخاصة على تلال بلدة مغدوشة ووضع عناصره بحالة استنفار (MTV)
lebanon 24
31/07/2023 20:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": جلستان إضافيتان لمجلس الوزراء هذا الأسبوع يوم غدٍ والخميس
lebanon 24
31/07/2023 20:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

ياسر علوي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:38 | 2023-07-31
13:06 | 2023-07-31
13:03 | 2023-07-31
12:54 | 2023-07-31
12:48 | 2023-07-31
12:43 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24