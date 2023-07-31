اللواء عثمان استقبل السفير المصري ياسر علوي

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم 31/07/2023، في مكتبه بثكنة المقر العام السفير المصري الدكتور ياسر علوي، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

Advertisement