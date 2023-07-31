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لبنان

نقل جثامين العميد ابو اشرف العرموشي ومرافقه

Lebanon 24
31-07-2023 | 10:35
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تجري في مخيم عين الحلوة الاستعدادات لتشييع القائد في حركة "فتح" ابو اشرف العرموشي وأحد مرافقيه، بعدما  قضى بالامس نتيجة كمين مسلح.
 
 
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مهيم

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