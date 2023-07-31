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لبنان

المرتضى يعلّق التعاون الثقافي مع السويد والدانمارك

Lebanon 24
31-07-2023 | 10:34
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وجه وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى كتابا الى مجلس وزراء الثقافة في الاتحاد الاوروبي، والى سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان أحاطهما بموجبهما علما بإرسال كتاب الى كل من وزيري الثقافة في كل من السويد والدانمارك، استنكارا للاساءة الى القرآن الكريم التي تمت بتغطية رسمية هناك، وبتعليقه التعاون الثقافي مع الدولتين للاسباب المبينة في كتابيه المذكورين. (الوكالة الوطنية)
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