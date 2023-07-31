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لبنان

بعد أحداث مخيم عين الحلوة.. اتصال هاتفي بين رئيس "الكتائب" والرئيس الفلسطيني وهذا ما دار بينهما

Lebanon 24
31-07-2023 | 10:46
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كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر حسابه على منصّة "إكس": "في اتصال هاتفي مطول مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للوقوف على آخر التطورات في مخيم عين الحلوة أكدت على ضرورة نزع سلاح المخيمات الفلسطينية وبسط سلطة الدولة وهو مطلب فلسطيني بالدرجة الأولى. من جهته أكد الرئيس عباس على مرجعية الجيش اللبناني  والدولة اللبنانية في كل ما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية وضرورة التزامها بالقرارات والقوانين اللبنانية".
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