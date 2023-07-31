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لبنان

في عيد الجيش.. احتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع وقيادات المناطق

Lebanon 24
31-07-2023 | 10:54
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 أقيم احتفال عسكري رمزي، في باحة وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، في الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس الجيش، ترأسه ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن زياد هيكل، وحضره نواب رئيس الأركان وضباط أجهزة القيادة.
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وتلا هيكل أمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش إلى العسكريين في المناسبة. كما أقيمت مراسم تلاوة أمر اليوم في قيادات المناطق والمعاهد والكليات والمدارس، والألوية والوحدات.
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