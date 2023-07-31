جوزاف عون وضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش

وضع قائد الجيش العماد جوزاف عون، في ذكرى شهداء الجيش، إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني، تكريما لأرواحهم وتقديرا لتضحياتهم في الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة لبنان وسيادته واستقلاله.

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