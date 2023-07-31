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لبنان

جوزاف عون وضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش

Lebanon 24
31-07-2023 | 10:57
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وضع قائد الجيش العماد جوزاف عون، في ذكرى شهداء الجيش، إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني، تكريما لأرواحهم وتقديرا لتضحياتهم في الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة لبنان وسيادته واستقلاله.
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