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لبنان

عن "إقتراض الدولة" للأموال من مصرف لبنان.. ماذا كشف منصوري؟

Lebanon 24
31-07-2023 | 11:12
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أكدّ النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري عقب مغادرته السرايا إثر مشاركته في جلسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أنّه لم يلمس اعتراضاً من الوزراء على مطالب نواب حاكم "المركزي" بشأن إقرار قوانين تجيز للحكومة الإقتراض الأموال من مصرف لبنان.
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وأشار منصوري إلى أنّ "الحكومة هي من تُحدّد قيمة المبلغ الشهري الذي تريد اقتراضهُ من مصرف لبنان بالعملة الصعبة لتمويل رواتب الموظفين وحاجات إستيراد الدواء". 
 
في المقابل، ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ مبلغ الإقتراض المطروح هو 800 مليون دولار على 3 أشهر، موضحة أنه "لا شيء مقرراً بعد خلال جلسة الحكومة القائمة"، وأضافت: "مشروع الاقتراض قد لا يُقرّ اليوم إفساحاً في المجال أمام الوزراء لدراسته خلال مدة 48 ساعة". 

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