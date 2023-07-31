تسعيرة المولدات الجديدة صدرت بالليرة.. هكذا أصبحت

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الإثنين، تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تموز، وقد جاءت على النحو التالي:

1- 31.870 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر.

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- المقطوعة الشهرية لقدرة الـ5 أمبير: 390 ألف ليرة لبنانية.

- المقطوعة الشهرية لقدرة الـ10 أمبير: 640 ألف لية لبنانية.

2- 35.057 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر.