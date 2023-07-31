بالتفاصيل.. هذه ملاحظات الشّامي بشأن "إستقراض" الحكومة للمال من "المركزي"

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قدّم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ملاحظات في كتاب وجّهه لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن استقراض الحكومة من مصرف لبنان.وأشار في كتابه الى أن "ليس هناك إمكانية للدولة بأن ترد المبلغ المقترض حتى في المدى المتوسط"، لافتاً الى أنه في حال عدم السداد في المستقبل القريب، فسيكون ذلك على حساب ما تبقى من الاحتياطات بالعملات الأجنبية".كما لفت الى أنّ "الحلّ الأفضل وقد يكون الوحيد للأزمة التي نعيشها هو اقرار مشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب والاجراءات المطلوبة من مصرف لبنان والتي هي شروط مسبقة لتأمين دخول العملات الأجنبية ودعم احتياطات المركزي من العملات الصعبة بعد الوصول الى اتفاق نهائي مع النقد الدولي ووضع لبنان على المسار الصحيح".