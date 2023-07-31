Advertisement

لبنان

في أجواء لبنان.. هذا ما ستفعله طائرات الجيش غداً

Lebanon 24
31-07-2023 | 12:38
A-
A+
Doc-P-1093087-638264293105765766.jpg
Doc-P-1093087-638264293105765766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان أنه "بمناسبة عيد الجيش، سيقوم تشكيلان تابعان للقوات الجوية بالتحليق فوق الأراضي اللبنانية بتاريخ 1/8/2023 على الشكل التالي: تشكيل من الطوافات على امتداد الساحل اللبناني من طرابلس إلى صور وفي البقاع من بعلبك حتى صغبين، اعتبارا من الـ11.00 حتى الـ12.00.
Advertisement

تشكيل من طائرات السوبر توكانو فوق الساحل والبقاع، اعتبارا من الـ12.00 حتى الـ13.00".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-07-31
17:17 | 2023-07-31
17:00 | 2023-07-31
16:58 | 2023-07-31
16:57 | 2023-07-31
16:50 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24