في أجواء لبنان.. هذا ما ستفعله طائرات الجيش غداً

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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان أنه "بمناسبة عيد الجيش، سيقوم تشكيلان تابعان للقوات الجوية بالتحليق فوق الأراضي اللبنانية بتاريخ 1/8/2023 على الشكل التالي: تشكيل من الطوافات على امتداد الساحل اللبناني من طرابلس إلى صور وفي البقاع من بعلبك حتى صغبين، اعتبارا من الـ11.00 حتى الـ12.00.تشكيل من طائرات السوبر توكانو فوق الساحل والبقاع، اعتبارا من الـ12.00 حتى الـ13.00".