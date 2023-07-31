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لبنان

إتصالات لـ"حزب الله" بشأن وضع عين الحلوة: لتفويت الفرصة على المُصطادين بالماء العكر

Lebanon 24
31-07-2023 | 12:43
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أجرى مسؤول العلاقات الفلسطينية في "حزب الله" حسن حب الله سلسلة لقاءات واتصالات هاتفية شملت عدداً من الفصائل الفلسطينية، السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وقيادات من منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف الوطني الفلسطيني وفعاليات إسلامية وعلمائية وحزبية ناشطة بهدف السعي الحثيث لوقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة.
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واكد حب الله على "مبادرات التسوية التي جرت منذ يوم يوم أمس، والتي قامت بها حركة أمل وحزب الله والشيخ ماهر حمود وكل المخلصين"، داعياً إلى "تفويت الفرصة على بعض المغرضين والمصطادين في الماء العكر وأيضاً على العدو الصهيوني المتربّص الذي يسعى بعد جنين الى انتصار يعيد فيه الاعتبار لقوة الردع التي فقدها في الضفة والقطاع".
 
وشدد حب الله في اتصاله على "وحدة الصف الفلسطيني والتنسيق الدائم مع الجهات الامنية اللبنانية لدرئ الفتنة التي يسعى عملاء الداخل على تأجيجها"، داعياً "العمل الحثيث على تسليم الجناة واعتماد لغة الحوار".
 
 
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