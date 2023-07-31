في عيده.. هكذا هنأ عون الجيش

نشرَ الرئيس السّابق ميشال عون عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) منشوراً قال فيه: "في عيد الجيش، نستذكر شعاره المثلث الذي يترجمه العسكريون في ساحة الشرف، وفاء للقسم ولتضحية تكون فقط للوطن ليزداد منعة، فيحفظ السيادة ويصون الحدود والكرامة والأمن والأمان".

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