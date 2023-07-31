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لبنان

شيخ العقل: الجيش مؤتمن على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي

Lebanon 24
31-07-2023 | 13:03
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حيا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى "المؤسسة العسكرية في عيدها"، مؤكداً أنها "المحصّنة وحدة وعقيدة، بعيداً عن الاصطفافات الفئوية والتجاذبات السياسية".
 
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وفي تصريح له، قال أبي المنى: "تحية لقيادة الجيش التي أثبتت قدرتها على التعاطي المتوازن مع المستجدات، وعلى تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد على ما عداها، فأثبتت انها المؤتمنة فعلاً على الامن والاستقرار والسلم الاهلي".
 
أضاف: "لقد تكررت المواقف والتجارب من معركة تحرير الجرود من القوى المتطرفة والارهابية، إلى حماية أمن الاحتجاجات الشعبية، إلى التصدي لعمليات قطع الطرق، إلى محاولات جر البلاد الى الفتن في أكثر من مكان وحادثة، وصولا الى حادثة القرنة السوداء. فكانت قيادة الجيش العين الساهرة والقلب النابض بالوطنية وصمام الامان والكلمة الفصل في فضّ النزاعات واستيعاب الامور ونزع فتيل اي احتكاك يمكن ان يعرّض السلم الأهلي للخطر، اضافة الى دور الجيش في مواجهة اي اعتداء اسرائيلي محتمل، وفي تقدير "دور المقاومة وقدراتها وامكاناتها في معادلة الردع مع العدو الاسرائيلي، ونائيا بنفسه عن الانجرار الى الخلافات السياسية، باعتماده أولويات وطنية اساسية وكبرى، اهمها اولوية حماية الحدود، واولوية ضمان الاستقرار الداخلي وحماية الوحدة الوطنية والتصدي لكل محاولات زعزعة الامن والتأثير على العيش المشترك".
 
وختم: "في عيد الجيش نهنئ القائد وكبار الضباط وجميع العناصر، متمنين الاسراع في تعيين رئيس للاركان، المخول الوحيد بالحلول مكان قائد الجيش في حال غيابه، مؤكدين على موقع الجيش الجامع وانجازاته الجمّة، ومتطلعين دائماً الى دوره الوطني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، كصمام امان للوطن وكمساحة مشتركة لمختلف القوى ينبغي الحفاظ عليها وضمان ديمومتها وعزتها".
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