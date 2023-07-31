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لبنان

قبلان: الدولة اللبنانية مُطالبة بردّ صارم على إنتهاكات السويد ضدّ القران

Lebanon 24
31-07-2023 | 13:06
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استنكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان "ما تقومُ به السلطات السويدية من إهدار دم لأمة بكاملها وتأكيد لتشريع بمثابة حرب شاملة تطال صميم أمة تعيش بالقرآن"، وقال: "القرآن أكبر من حياتنا وحياة أمّتنا جميعا، والدفاع عنه ضرورة مطلقة،  وسكوت الأنظمة والشعوب عن إهانة القرآن جريمة بحجم النيل من كرامة الرب والإنسان، والدول الإسلامية معنية بإثبات كرامة القرآن وعظمته".
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ولفت قبلان إلى أنّ "الدولة اللبنانية مطالبة برد صارم وغير تقليدي"، معتبراً أن "الإكتفاء بالتنديد جريمة نكراء، والمسؤول عن هذه الجريمة هي دولة السويد ككيان سياسي وذراع اقتصادي لأنها مصدر أسوأ تشريع عدواني يطال أعظم قيمة ثقافية وجودية فضلاً عن طعن صميم أمة بكاملها".
 
وختم: "العقاب ضرورة، والدفاع عن أعظم كتب الله على الإطلاق من أقدس عقائد الأحرار بالعالم".
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