بُشرى لموظفي الجامعة اللبنانية.. إليكم ما قرّره مجلس الوزراء

قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته التي انعقدت، اليوم الإثنين، في السراي، إعطاء كافة العاملين في الجامعة اللبنانية بكافة مسمياتهم الوظيفية بما فيهم المدربون بدوام كامل، بدل إنتاجية من الإعتمادات المتوفرة لدى الجامعة اللبنانية.

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