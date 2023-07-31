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لبنان

بُشرى لموظفي الجامعة اللبنانية.. إليكم ما قرّره مجلس الوزراء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2023 | 13:25
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قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته التي انعقدت، اليوم الإثنين، في السراي، إعطاء كافة العاملين في الجامعة اللبنانية بكافة مسمياتهم الوظيفية بما فيهم المدربون بدوام كامل، بدل إنتاجية من الإعتمادات المتوفرة لدى الجامعة اللبنانية. 
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للإطلاع على نص القرار.. إضغط هنا
المصدر: خاص "لبنان 24"

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