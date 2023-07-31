Advertisement

لبنان

تصريحٌ لافت عن نصرالله من لواء إسرائيلي.. ما قاله عنهُ غير عادي!

Lebanon 24
31-07-2023 | 14:07
A-
A+
Doc-P-1093112-638264348249274423.png
Doc-P-1093112-638264348249274423.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إعتبر رئيس شعبة العمليات السابق في "الجيش الإسرائيلي"، اللواء في الاحتياط، إسرائيل زيف، أنّ "الاستخفاف بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ممنوع على الإطلاق، لأنه شخص ذكي جداً". 

 
وقال زيف "للقناة 12" الإسرائيلية إنّ "نصرالله، يُدرك أنّ ما يحدث في إسرائيل هو تحقيق لنظريته بيت العنكبوت"، التي أطلقها بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000، مضيفاً: "هو يقرأ كل صباح صحفنا، ويتابع أخبارنا، وربما هو يشاهدنا ونحن نتحدث في التلفزيون، ويفهم ويرى تأكّل إسرائيل وانهيارها والانقسام الداخلي فيها". 
هذا وأوضح زيف أنّ نصرالله  يرى أنّه "لا يحتاج إلى جذب النار وفتح حرب"، معقباً: "هو يقول إنه لن يُعطي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلماً للنزول عن الشجرة، ليوحد الإسرائيليين ضده مرة ثانية، بل على العكس".
Advertisement

 
كما بيّن أنّ "ما يقوم به نصرالله هو استفزازات من أجل إهانة الحكومة وإذلال إسرائيل وإظهار ضعفها"، معرباً عن اعتقاده أنّ "إسرائيل سترى من هذا الكثير، وحينها ستكون أمام معضلة".

وتابع: "إسرائيل" تواجه مشكلة مهمة، لأنّ أي تحرّك منها يمكن أن يؤدي إلى "تصعيد مع يد مقيدة سياسياً".
وطالب زيف نتنياهو، بوقف التعديلات القضائية والاحتجاجات ضدها، قبل فقدان السيطرة عليها، قائلاً: "نتنياهو، أنت تُلحق الضرر بكل مكان وبكل أمر، وبأمننا القومي". 

المصدر: الميادين
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-07-31
17:17 | 2023-07-31
17:00 | 2023-07-31
16:58 | 2023-07-31
16:57 | 2023-07-31
16:50 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24