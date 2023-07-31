تصريحٌ لافت عن نصرالله من لواء إسرائيلي.. ما قاله عنهُ غير عادي!

إعتبر رئيس شعبة العمليات السابق في "الجيش الإسرائيلي"، اللواء في الاحتياط، إسرائيل زيف، أنّ "الاستخفاف بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ممنوع على الإطلاق، لأنه شخص ذكي جداً".





وقال زيف "للقناة 12" الإسرائيلية إنّ "نصرالله، يُدرك أنّ ما يحدث في إسرائيل هو تحقيق لنظريته بيت العنكبوت"، التي أطلقها بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000، مضيفاً: "هو يقرأ كل صباح صحفنا، ويتابع أخبارنا، وربما هو يشاهدنا ونحن نتحدث في التلفزيون، ويفهم ويرى تأكّل إسرائيل وانهيارها والانقسام الداخلي فيها".



Advertisement

هذا وأوضح زيف أنّ نصرالله يرى أنّه "لا يحتاج إلى جذب النار وفتح حرب"، معقباً: "هو يقول إنه لن يُعطي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلماً للنزول عن الشجرة، ليوحد الإسرائيليين ضده مرة ثانية، بل على العكس".

كما بيّن أنّ "ما يقوم به نصرالله هو استفزازات من أجل إهانة الحكومة وإذلال إسرائيل وإظهار ضعفها"، معرباً عن اعتقاده أنّ "إسرائيل سترى من هذا الكثير، وحينها ستكون أمام معضلة".



وتابع: "إسرائيل" تواجه مشكلة مهمة، لأنّ أي تحرّك منها يمكن أن يؤدي إلى "تصعيد مع يد مقيدة سياسياً".

وطالب زيف نتنياهو، بوقف التعديلات القضائية والاحتجاجات ضدها، قبل فقدان السيطرة عليها، قائلاً: "نتنياهو، أنت تُلحق الضرر بكل مكان وبكل أمر، وبأمننا القومي".



