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لبنان

ظهورٌ مسلَّح خارج مخيم عين الحلوة في صيدا.. هؤلاء "ينتشرون"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2023 | 14:55
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ عناصر من "سرايا المقاومة" المتواجدين في محيط مخيم عين الحلوة إستنفروا بشكلٍ كبير في مناطق تمركزهم تحسباً لأي طارئ وسط الإشتباكات القائمة في المخيّم.
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ولفتت المعلومات إلى أنَّ نقاط تمركز عناصر "السرايا" تتمحور بشكلٍ أساسي في حي التعمير التحتاني المُحاذي لمدخل مخيم عين الحلوة لجهة مستشفى صيدا الحكوميّ.

كذلك، قالت المصادر إنِّ بعض هؤلاء العناصر يمتلكُ أسلحة فرديّة، وقد انتشروا في أكثر من مكانٍ بين الأبنية وداخل الأزقّة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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