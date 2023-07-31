ظهورٌ مسلَّح خارج مخيم عين الحلوة في صيدا.. هؤلاء "ينتشرون"!

كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ عناصر من "سرايا المقاومة" المتواجدين في محيط مخيم عين الحلوة إستنفروا بشكلٍ كبير في مناطق تمركزهم تحسباً لأي طارئ وسط الإشتباكات القائمة في المخيّم.

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ولفتت المعلومات إلى أنَّ نقاط تمركز عناصر "السرايا" تتمحور بشكلٍ أساسي في حي التعمير التحتاني المُحاذي لمدخل مخيم عين الحلوة لجهة مستشفى صيدا الحكوميّ.