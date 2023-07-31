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لبنان

بسبب أوضاع عين الحلوة.. محافظ الجنوب يعلن إستمرار توقف العمل في سرايا صيدا

Lebanon 24
31-07-2023 | 15:25
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أعلنَ محافظ الجنوب منصور ضو في بيان، اليوم الإثنين، استمرار توقف عمل الإدارات الرسمية في سرايا صيدا يوم غد الثلاثاء، بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة جراء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.
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