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لبنان
في صيدا.. إقفال فروع "اللبنانية" مستمر بسبب إشتباكات عين الحلوة
Lebanon 24
31-07-2023
|
15:38
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أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، اليوم الإثنين، تمديد قرار إقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا بسبب الإشتباكات في مخيم عين الحلوة.
وكان قرار الإقفال صدر أمس، بسبب تطورات الأوضاع الأمنية في المدينة.
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