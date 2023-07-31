خبرٌ عن المصارف في صيدا.. ماذا ستشهد يوم غد؟

كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، أنّ مختلف المصارف في مدينة صيدا التزمت الإقفال جرّاء الإشتباكات الدائرة في مخيّم عين الحلوة.



Advertisement ولفتت المصادر إلى أنهُ من المُتوقع إستمرار الإقفال خلال يوم غدٍ الثلاثاء ريثما يحلّ الهدوء في المدينة، كاشفة أنَّه بإمكان المواطنين تقاضي رواتبهم أو سحب الأموال بشكلٍ عادي عبر الصرافات الآلية المُتاحة.

ولفتت المصادر إلى أنهُ من المُتوقع إستمرار الإقفال خلال يوم غدٍ الثلاثاء ريثما يحلّ الهدوء في المدينة، كاشفة أنَّه بإمكان المواطنين تقاضي رواتبهم أو سحب الأموال بشكلٍ عادي عبر الصرافات الآلية المُتاحة.