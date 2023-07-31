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لبنان

خبرٌ عن المصارف في صيدا.. ماذا ستشهد يوم غد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2023 | 15:45
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كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، أنّ مختلف المصارف في مدينة صيدا التزمت الإقفال جرّاء الإشتباكات الدائرة في مخيّم عين الحلوة.

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ولفتت المصادر إلى أنهُ من المُتوقع إستمرار الإقفال خلال يوم غدٍ الثلاثاء ريثما يحلّ الهدوء في المدينة، كاشفة أنَّه بإمكان المواطنين تقاضي رواتبهم أو سحب الأموال بشكلٍ عادي عبر الصرافات الآلية المُتاحة.

المصدر: خاص "لبنان 24"

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