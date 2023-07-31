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لبنان

آخر معلومة عن أحداث عين الحلوة.. ماذا حصل عند مداخله مساءً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2023 | 16:28
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علِمَ "لبنان24" من مصادر ميدانيّة في مُخيم عين الحلوة أنّهُ تمّ السَّماح لبعض سكان المُخيَّم بالدخول إلى منازلهم، مساء اليوم، بغية الحصول على أغراضٍ خاصة بهم أو لتفقد منازلهم.
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وقالت المصادر إن "مداخل المُخيم مغلقة أمام السيارات إلا أنه بإمكان المُشاة الولوج إلى المنطقة بعد تدقيق عند نقاط التفتيش"، وأضافت: "في حال كانت هناك ضرورة، فإنهُ يُسمحُ للأشخاص بالدخول إلى المخيم وسط تنبيهات أمنية يتم توجيهها إليهم حفاظاً على سلامتهم، وبالتالي فإنه مع الهدوء الحذر دخلت مجموعة من الأشخاص لأخذ بعض الأغراض والممتلكات". 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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