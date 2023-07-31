آخر معلومة عن أحداث عين الحلوة.. ماذا حصل عند مداخله مساءً؟

علِمَ "لبنان24" من مصادر ميدانيّة في مُخيم عين الحلوة أنّهُ تمّ السَّماح لبعض سكان المُخيَّم بالدخول إلى منازلهم، مساء اليوم، بغية الحصول على أغراضٍ خاصة بهم أو لتفقد منازلهم.

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