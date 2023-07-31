من بيروت.. هذا ما أكّده المجتمعون في المؤتمر القومي العربي

نوّه المجتمعون في المؤتمر القومي العربي المنعقد في بيروت بالمصالحات في المنطقة ولا سيما بين السعودية وإيران والتقارب العربي مع سوريا.





وأكد المجتمعون في البيان الختامي أن "المقاومة باتت تشكل الخيار الأساسي للدفاع عن الأمة، وأضحت مكوناً إقليمياً أساسياً ورقماً صعباً في المعادلة".

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هذا وأشاد البيان بالمقاومة الفلسطينية وبالدور الجزائري في "دعم فلسطين"، داعيًا الحكومات العربية إلى دعم الحريات ووقف سياسة كم الأفواه.

كما أكد أنّ ما يجري في السودان مأساة تحاكي مأساة فلسطين ويجب على الدول العربية التدخل لمساعدة السودان.

جدير بالذكر أنّ الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر القومي العربي، افتتحت، أمس، في العاصمة اللبنانية بيروت، وأعلن الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، معن بشور، أن الدورة الحالية للمؤتمر ستكون باسم دورة "جنين".