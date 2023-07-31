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لبنان
طامحون لدخول معترك التوظيف
Lebanon 24
31-07-2023
|
17:00
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تجمّع كالعادة طامحون لدى مفاتيح نيابية وحزبية لدخول معترك التوظيف بدل النواب الأربعة الذين شيعوا نبأ عزمهم على الاستقالة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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