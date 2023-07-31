طامحون لدخول معترك التوظيف

تجمّع كالعادة طامحون لدى مفاتيح نيابية وحزبية لدخول معترك التوظيف بدل النواب الأربعة الذين شيعوا نبأ عزمهم على الاستقالة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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