الجميل: "حزب الله" منخرط في الصراع بين الفصائل الفلسطينية

علّق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على أحداث مخيّم عين الحلوة قائلاً أنه "عندما يكون البلد متفلتًا والسلاح موجودًا بين أيدي الجميع حتمًا سنرى هذا النوع من المأساة"، وأضاف: "بوجود ميليشيات مسلّحة لبنانية وغير لبنانية على الأراضي اللبنانية أحداث عين الحلوة هي نتيجة طبيعية".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة"، الإثنين، لفت الجميل إلى أن "حزب الله منخرط في الصراع بين الفصائل الفلسطينية"، وقال: "هو يدعم بعضها في فلسطين وينسق مع البعض الآخر في لبنان ويلعب دوراً في محاولة استقواء هذه الفصائل على بعضها البعض". وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة"، الإثنين، لفت الجميل إلى أن "حزب الله منخرط في الصراع بين الفصائل الفلسطينية"، وقال: "هو يدعم بعضها في فلسطين وينسق مع البعض الآخر في لبنان ويلعب دوراً في محاولة استقواء هذه الفصائل على بعضها البعض".

وأضاف: "كذلك، فإنّ الحزب يمنع قيام الدولة ويمنعها من بسط سلطتها على كامل الأراضي ويمنع حصر السلاح، كما أنه هو المسؤول عن السلاح المتفلت لأنه يعطي المثال بوجود الميليشيا المسلحة".

وعن التهدئة داخل المخيم والتي من المفترض أن تمر عبر بوابة "حزب الله" قال: "للأسف، المفترض أن تكون الدولة هي المرجعية الأولى والأخيرة، لكن حزب الله فرض نفسه الآمر الناهي من خلال استعمال كل الوسائل غير الشرعية من العنف والتهديد والتخويف والتعطيل ومنع الدولة من انتخاب رئيس وإعادة بناء السلطة والمؤسسات".



وردًا على سؤال عن التفاوض بين الفصائل والجانب اللبناني ومع من يتم، أجاب: "هذا الأمر هو السر الأكبر في الدولة الغائبة عن السمع، وأصبح حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري يأخذون القرارات ويفاوضون باسم اللبنانيين كما حصل في ملف ترسيم الحدود حيث كانت الدولة في الواجهة، أما الواقع والحقيقة فهما أن حزب الله هو الذي كان يفاوض مع إسرائيل عبر الدولة اللبنانية".

وأردف الجميّل: "للأسف هناك دولة شكلية في لبنان ودولة فعلية هي حزب الله الذي يتخذ كل القرارات وينسق كل الأمور كما يشاء".