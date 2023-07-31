ضاهر: الدولار لن يرتفع ونأمل أن تذهب "صيرفة" من دون عودة

رأى مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سمير ضاهر، أنَّ "سعر الدولار لن يرتفع ولا لزوم لأن يحصل هذا الأمر" بعد إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معتبراً أنَّ "التهويل هو كلام غير مسؤول وتهويل"، وقال: "عندما ننتقل من منصّة صيرفة الى منصّة أخرى، فهذه المنصة الجديدة ستنظّم الأمور، ونأمل أن تذهب صيرفة من دون عودة، والعمل جارٍ على هذا الأمر ونريدُ توحيد سعر الصرف عن طريق تحريره".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة"، الإثنين، شدّد ضاهر أنه بالنسبة للحكومة هناك مرجع أساسي وهو القانون، قائلاً: "طوينا صفحة من تاريخ مؤسسة مصرف لبنان، وإن شاء الله نفتح صفحة جديدة مشرقة بانطلاقة جديدة".

كذلك، أشار ضاهر إلى أنَّ قانون النقد والتسليف يُعطي الإستقلالية المطلقة لمصرف لبنان، ومن غير المسموح اتّباع السياسات السابقة.