28
o
بيروت
30
o
طرابلس
31
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ماذا ينتظر لبنان بعد 1 آب؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-08-2023
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تسّلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ابتداء من صباح اليوم مهام الحاكمية تصبح المراكز المالية الأربعة في البلد بيد جهة سياسية واحدة، وهذه المراكز هي: وزير المالية يوسف خليل، والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران. وهذا يعني أن المسؤولية المالية قد أصبحت في عهدة "الثنائي الشيعي"، الذي تقول مصادره إنه ستكون له مبادرات إيجابية في مجال تحسين وضع المالية العامة، وذلك انطلاقًا من حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن يكون التعاطي مع الأمور المالية بشفافية مطلقة، وأن يكون أي اجراء مستقبلي من مسؤولية السلطة التشريعية المدعوة إلى إقرار القوانين الضرورية لتنظيم عمليات إقراض الدولة لتسهيل تسيير الكلفة التشغيلية للقطاع العام، وللمشاريع التي تحتاج إلى تمويل كقطاع الطاقة، وما يتطلبه تأمين التيار الكهربائي عبر مؤسسة كهرباء لبنان من أرصدة يجب أن تؤّمن بتغطية تشريعية، في انتظار انتظام عملية جباية الفواتير المفترض أن تغطي في المرحلة الآتية مصاريف شركة الكهرباء، خصوصًا بعد إقرار زيادة التعرفة على المشتركين.
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بـ "هوت شورت" نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها في اليونان.. والجمهور يسأل عن خطيبها (صور)
Lebanon 24
بـ "هوت شورت" نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها في اليونان.. والجمهور يسأل عن خطيبها (صور)
03:53 | 2023-07-31
31/07/2023 03:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببكيني مُثير: فنانة لبنانية تنشر صورها على البحر مع ابنتها.. والجمهور يُهاجمها!
Lebanon 24
ظهرت ببكيني مُثير: فنانة لبنانية تنشر صورها على البحر مع ابنتها.. والجمهور يُهاجمها!
03:16 | 2023-07-31
31/07/2023 03:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "صيرفة" اليوم.. وماذا عن الدولار؟
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "صيرفة" اليوم.. وماذا عن الدولار؟
03:30 | 2023-07-31
31/07/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أُصيب الفنان فضل شاكر باشتباكات عين الحلوة؟
Lebanon 24
هل أُصيب الفنان فضل شاكر باشتباكات عين الحلوة؟
02:20 | 2023-07-31
31/07/2023 02:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مع انتهاء ولاية سلامة.. هذا ما سجّله سعر صرف الدولار عصراً
Lebanon 24
مع انتهاء ولاية سلامة.. هذا ما سجّله سعر صرف الدولار عصراً
09:57 | 2023-07-31
31/07/2023 09:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:15 | 2023-08-01
سياسي بارز "يهرب" الى المطاعم البحرية وبيوت الضيافة
01:45 | 2023-08-01
قرار قواتي واضح: "ليتحمّل هو المسؤولية"
02:01 | 2023-08-01
الخروقات تضرب اتفاق وقف اطلاق النار في عين الحلوة.. وهكذا تبدو الصورة صباح اليوم
02:00 | 2023-08-01
حيث يكون الجيش يكون الأمن والأمان
01:30 | 2023-08-01
"سرقة كبيرة" في خربة قنافار: هذا ما حصل بغطاء سياسي
01:20 | 2023-08-01
في هذه المنطقة... "سنترال" أوجيرو خارج الخدمة
فيديو
"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)
Lebanon 24
"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)
04:54 | 2023-07-31
01/08/2023 09:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
04:14 | 2023-07-30
01/08/2023 09:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:54 | 2023-07-30
01/08/2023 09:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24