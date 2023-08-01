Advertisement

لبنان

قرار قواتي واضح: "ليتحمّل هو المسؤولية"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-08-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1093213-638264745513154235.jpg
Doc-P-1093213-638264745513154235.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من الغمز المتكرر والمتبادل بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، إلا أن مستوى الهجوم والانتقاد يبقى تحت السقف المقبول والمسموح به من قبل الطرفين.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "القوات اللبنانية" اتخذت قرارا واضحاً بألا تكون هي وراء أي انفصال رئاسي مع "التيار"، وأن يكون انتقادها السياسي لـ"التيار" محدوداً، كي لا تتحمل مسؤولية خروج رئيسه النائب جبران باسيل من التقاطع مع المعارضة.
Advertisement
وتشير المصادر الى "انه اذا أراد باسيل الإنسحاب فلينسحب من دون حجج، وليتحمل مسؤوليته أمام الرأي العام اللبناني والمسيحي"، لذلك فإن معراب تركز هجومها على "حزب الله" بشكل أساسي.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-08-01
04:30 | 2023-08-01
06:05 | 2023-08-01
06:00 | 2023-08-01
05:58 | 2023-08-01
05:55 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24