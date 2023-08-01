قرار قواتي واضح: "ليتحمّل هو المسؤولية"

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بالرغم من الغمز المتكرر والمتبادل بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، إلا أن مستوى الهجوم والانتقاد يبقى تحت السقف المقبول والمسموح به من قبل الطرفين.وبحسب مصادر مطلعة فإن "القوات اللبنانية" اتخذت قرارا واضحاً بألا تكون هي وراء أي انفصال رئاسي مع "التيار"، وأن يكون انتقادها السياسي لـ"التيار" محدوداً، كي لا تتحمل مسؤولية خروج رئيسه النائب جبران باسيل من التقاطع مع المعارضة.وتشير المصادر الى "انه اذا أراد باسيل الإنسحاب فلينسحب من دون حجج، وليتحمل مسؤوليته أمام الرأي العام اللبناني والمسيحي"، لذلك فإن معراب تركز هجومها على "حزب الله" بشكل أساسي.