في عيد الجيش... لكم أنتم التحية!

يعود الأول من شهر آب ليحمل معه كل معاني الاحترام والتقدير والوفاء من المواطنين اللبنانيين الى جيشهم الذي وعلى الرغم من كل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة والاستثنائية ما زال يؤدي دوره على اكمل وجهٍ.

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وفي هذا الاطار، كتب الجيش عبر حسابه على "تويتر": "الشرف والتضحية والوفا من دون حدود".وارفق التغريدة بفيديو عن المناسبة.

كما أتت المواقف السياسية في المناسبة على النحو الآتي:

الرئيس الحريري

قال الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر": "تبقى المؤسسة العسكرية عماد سيادة لبنان واستقلاله واستقراره. في عيد الجيش تحية الى قائده وضباطه وعناصره."

سكاف

وغرّد النائب غسان سكاف عبر حسابه على "تويتر": "في الأول من آب تحية الى الجيش اللبناني ضامن استقرار الوطن. في عيده الثامن والسبعين تحية إكبار الى القيادة الحكيمة والى الضباط و الرتباء و الأفراد. تحية الى روح شهداء الجيش البواسل. تحيةً الى جيشنا الصامد في زمن تهاوي الدولة".

سليمان

كما حيا عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب محمد سليمان في بيان، "الجيش اللبناني بمناسبة عيد الجيش، وقال: "تحية لمن بذل التضحيات في ظل الأزمات التي تمر على وطننا ولمن يسهر على أمن وسلامة الوطن والمواطن في وجه العابثين والمخربين والخارجين على القانون".



أضاف: "سيبقى الجيش اللبناني الحصن المنيع المدافع عن سيادة الوطن في وجه المحتل وكل معتد على أرضه".



وختم: "لنا بكم كامل الثقة قيادة وضباطا وجنود. حمى الله هذا الوطن وجيشه. كل عام وأنتم الشرف والوفاء والأمان لكل الوطن".

بوشكيان

وبدوره، أكد وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان في بيان، أن "الجيش هو العيد والفرح والاستقرار".

وقال: "لقائد الجيش العماد جوزاف عون والضباط والجنود تهانينا القلبية بعيدهم. هم عنوان الفخر والشهامة والاعتزاز والتضحية. لبنان بحاجة ماسة إلى جيشه، القوة الحامية للحدود، الداحرة للارهاب، والمثبتة للأمن في الداخل".

أضاف: "ان لبنان المستقر والآمن، بفضل جيشه، يشكل البيئة الحاضنة للتعليم والاستثمار والصناعة والسياحة. وشعب لبنان واقف جانب كلّ عسكري على الحاجز، أو في مهمات قتالية أو في ثكنته وجهوزيته".

بو عاصي

غرد النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر": "في يوم الجيش أنحني اجلالاً امام شهدائه ومصابيه وكل ضابط ورتيب وجندي يخاطر بحياته كل يوم لحفظ الامن والدفاع عن سيادة لبنان".

الأسمر

وغرد النائب سعيد الأسمر عبر حسابه على "تويتر": "في عيد الجيش أتوجه من قيادة الجيش اللبناني والضباط والرتباء والأفراد بالقول: أنتم وحدكم ضمانة هذا الوطن والتكليف الوحيد هو لكم بأمننا وأماننا وصون لبنان ومجتمعنا. معادلتنا الذهبية دائما وأبدا هي جيش شعب دولة. كل عيد وأنتم بخير".

ياسين

كما غرّد النائب ياسين ياسين عبر حسابه على "تويتر": "الاول من آب يوم مجيد للبنان وجيشه. رغم هول الظروف الاقتصادية والحياتية لم يزل الجندي والضابط يجاهدون لحماية كرامة الوطن والمواطن. لكل عناصره وتضحياتهم ترفع القبعات. وسنظل متمسكين بدعم الجيش ومطالبه كافة، ومؤمنين بأن جيش لبنان وسلاحه هو الوحيد القادر على حماية الارض والكرامة".

ارسلان

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان: "يمرّ الجيش في أصعب الظروف وأكثرها دقّة، فعلى الرغم من الوضع المعيشي والإقتصادي الذي يعيشه ضباطه وأفراده كمجمل اللبنانيين، يعيشون تحت وطأة الضغوط والمسؤوليات في ظل التشنجات والأحداث اليومية على الحدود وفي الداخل، وفي المقابل لا إمكانية لتأمين أبسط مقومات العيش والطبابة وبدل النقل والتعليم. في عيده لا يسعنا إلا التمني للمؤسسة العسكرية وضباطها وعناصرها الصمود والبقاء والخلاص من الأزمات كلها. لكي يبقى الوطن".

معوض

وغرّد النائب ميشال معوض عبر حسابه على "تويتر":"بـعيد الجيش اللبناني منكرّر انو لا دولة ولا وطن ولا أمان ولا استقرار ولا ازدهار من دون احتكار الجيش والقوى الأمنية الشرعية للسلاح، والدولة للقرار الاستراتيجي. بعيد الجيش منتذكر تضحيات المؤسسة العسكرية وتفانيها، وخصوصًا في ظلّ الانهيار الاقتصادي والتفلّت الأمني يلي عم يشهدهن لبنان".

كبارة

بدوره، غرّد النائب كريم كبارة عبر حسابه على "تويتر": "تحية للجيش اللبناني في عيده، رهاننا دوماً على المؤسسات للنهوض بالوطن، وعلى الجيش والمؤسسات الأمنية لحفظ الأمن والإستقرار".

بدر

كما غرّد النائب نبيل بدر عبر حسابه على "تويتر": "على الرغم من كل الأزمات السياسية والمعيشية والاقتصادية التي تعيشها البلاد واشتداد وطأتها على مؤسسات الدولة كافة، إلا أن المؤسسة العسكرية ما زالت بصمودها تواجه كل هذه التحديات في سبيل بقائها كدعامة أولى وأساسية للحفاظ على استقلال لبنان ووحدة أبنائه وأراضيه. وبمناسبة عيد الجيش اللبناني نتوجه بتحية إجلال واكبار لقيادته، ضباطه وأفراده ونشد على أياديهم نظرا لجهودهم الجبارة في سبيل حفظ الأمن واستقرار الوطن وشعبه".