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لبنان

في هذه المنطقة... "سنترال" أوجيرو خارج الخدمة

Lebanon 24
01-08-2023 | 01:20
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 أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أن عطلا طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، وتعمل فرقنا على تصليح العطل بالسرعة الممكنة".
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