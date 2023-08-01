في هذه المنطقة... "سنترال" أوجيرو خارج الخدمة

أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أن عطلا طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، وتعمل فرقنا على تصليح العطل بالسرعة الممكنة".

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