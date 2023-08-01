سياسي بارز "يهرب" الى المطاعم البحرية وبيوت الضيافة

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لفت مصدر أمني الى "أن سياسيا بارزا ورد إسمه في عدد من التقارير وخاصةً من شمال لبنان وجبل لبنان تشير الى ان هذه الشخصية تولي اهتماماً كبيراً بالإستثمار في المطاعم البحرية وبيوت الضيافة بالإضافة الى دخوله كشريك في عدد كبير من المطاعم في الأسواق القديمة".ولفت المصدر "الى أن هذا الإهتمام بتطوير الأسواق في الساحل وحتى الأماكن الجبلية هو من أجل فتح مطاعم جديدة لتوظيف كم أكبر من الأموال في هذا القطاع ، كون العقوبات تصعّب على صاحبها التصرف بأمواله " الفريش" في تحويلات او حسابات مصرفية او مشاريع على مستوى خارجي ، لذا فإن الحركة المالية تقتصر على تشغيل ثروته في هذه القطاعات التي تحتاج الى "فريش دولار" وتجني له الأموال السريعة.