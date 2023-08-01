هذه الأنواع من المأكولات تبقيكم منتعشين خلال موجة الحرّ!



إذا كنتم تحاولون التغلب على درجات الحرارة المرتفعة والتي تخطّت معدلاتها المعهودة هذا الصيف، فقد ترغبون بإعادة النظر في ما تأكلونه وتشربونه. وفي وقت حذّر فيه خبراء المناخ من اشتداد موجة الحر خلال الأسبوع الأول من شهر آب بحيث يمكن أن تلامس درجات الحرارة 45 درجة وربما أكثر، ووسط أخطار الحرائق والحوادث الأخرى الناجمة عن الحر الشديد، لا يجب إهمال الشق الصحي أيضاً. فكيف نمدّ أجسامنا بالطاقة الكافية لتحمّل الآثار الجسدية للحرارة الشديدة؟

Advertisement في هذا الإطار، أوضحت أخصائية التغذية عبير أبو رجيلي أن التركيز على الأطعمة والمواد المرطبة للجسم أمر أساسي، ونصحت بالإبتعاد قدر الإمكان عن بعض أنواع الطعام. إذا كنتم تحاولون التغلب على درجات الحرارة المرتفعة والتي تخطّت معدلاتها المعهودة هذا الصيف، فقد ترغبون بإعادة النظر في ما تأكلونه وتشربونه. وفي وقت حذّر فيه خبراء المناخ من اشتداد موجة الحر خلال الأسبوع الأول من شهر آب بحيث يمكن أن تلامس درجات الحرارة 45 درجة وربما أكثر، ووسط أخطار الحرائق والحوادث الأخرى الناجمة عن الحر الشديد، لا يجب إهمال الشق الصحي أيضاً. فكيف نمدّ أجسامنا بالطاقة الكافية لتحمّل الآثار الجسدية للحرارة الشديدة؟في هذا الإطار، أوضحت أخصائية التغذية عبير أبو رجيلي أن التركيز على الأطعمة والمواد المرطبة للجسم أمر أساسي، ونصحت بالإبتعاد قدر الإمكان عن بعض أنواع الطعام.

أطعمة ومشروبات أساسية!

وفي حديث لـ"لبنان 24"، أشارت أبو رجيلي إلى أن اللبن مهم جداً لترطيب الجسم، كما أنه يحتوي على البروبيوتيك وهي البكتيريا المفيدة للأمعاء وتجنّب النفخة.

إلى ذلك، دعت إلى التركيز بشكل كبير على تناول الخضار المشوية الأساسية لترطيب الجسم، على غرار الجزر، الباذنجان، الكوسى وسواها، مشيرة إلى أن هذا الأمر مفيد لمن لا يحبون تناول السلطات.

من هنا، شددت أبو رجيلي على أن تناول السلطة على وجبة الغذاء، واستهلاك الخضار على وجبتي الفطور والعشاء أمر لا يجب الإبتعاد عنه إطلاقاً خلال موجات الحرّ، مع تشديدها على الروكا المهمة جداً لمحاربة الجفاف، فضلاً عن الخسّ والخيار، خاصة وأن الأخير يحتوي على 85% من المياه وهو ضروري جداً للجسم.

كما تحدثت عن أهمية تناول البطاطا الحلوة، وهي من المأكولات الأساسية في هذا الطقس، لأنها تمدّ الجسم بالطاقة الكافية وتساعد على مكافحة التعب الناجم عن الحرّ.

ومن أنواع الطعام المهمة أيضاً بالنسبة لأبو رجيلي، الفطر، موضحة أن أبحاثاُ علمية متعددة أثبتت أنه مفيد جداً لمكافحة التعب، مردفة أن الخمول والإرهاق وألم الرأس في هذا الطقس ينجم بشكل عامّ عن إهمال شرب المياه، خاصة بالنسبة للأطفال والمسنّين.

وهنا، شددت أبو رجيلي على ضرورة شرب المياه كل نصف ساعة خاصة إذا ما تواجد الشخص أو الطفل على شاطئ البحر أو تحت حرارة الشمس.

وفي حين شددت على أن المياه خالية من السعرات الحرارية، نفت أبو رجيلي أن شربها باردة يزيد الوزن، داعية الأشخاص الذين لا يحبون شرب المياه إلى الإبتعاد عن سكبها في كوب والإستعاضة عن ذلك بشربها مباشرة من الزجاجة، أو إضافة بعض المنكّهات إليها مثل شرائح الحامض والنعنع والخيار.

فاكهة أساسية!

وأضافت أبو رجيلي: "خلال فصل الصيف الحار، لا يمكن أن نغضّ النظر عن بعض أنواع الفاكهة المهمة جداً، أبرزها البطيخ والشمام لأنه يحتوي على نسبة عالية جداً من المياه، ما يساعد على الشعور بالإنتعاش".

ولفتت إلى أنه يمكن الإستفادة من العصائر الطبيعية ولكن بكمية معتدلة ومعقولة، على غرار عصير الليمون، التفاح والبطيخ وغيرها، داعية إلى استهلاك كوب واحد فقط خلال اليوم.



عن أي أنواع يجب أن نبتعد؟

إلى ذلك، نصحت بالإبتعاد عن استهلاك الكافيين بقدر المستطاع، الموجود داخل القهوة، الشاي، الشوكولا والمشروبات الغازية، لأن الكافيين يقلل كمية المياه من الجسم.

ودعت أبو رجيلي للإبتعاد خلال الصيف عن الأطعمة المالحة، على غرار الـChips، المكسّرات المملّحة وسواها، بالإضافة إلى الأطعمة المعلّبة وتلك السريعة المليئة بالملح التي تؤثر سلباً على جسم الإنسان لأنها تفقد الجسم كمية لا بأس بها من المياه وتؤدي إلى الشعور بالخمول.

كما شددت على ضرورة الإبتعاد عن البهارات وأهمّها الحرّ لأنها تزيد الشعور بالحرارة.