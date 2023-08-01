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لبنان

الخروقات تضرب اتفاق وقف اطلاق النار في عين الحلوة.. وهكذا تبدو الصورة صباح اليوم

Lebanon 24
01-08-2023 | 02:01
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يسيطر الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة، بعد ان عاش المخيم ليلة إضافية من الاشتباكات المتقطعة التي ارتفعت حدتها بعيد منتصف الليل، وخصوصا على محور الطوارىء البركسات حيث سمعت اصوات الاسلحة الرشاشة والقذائف بشكل متقطع حتى صباح اليوم الامر الذي ابقى اتفاق وقف اطلاق النار يترنح تحت وطأة هذه الخروق المستمرة. 
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وأفيد انه سيعقد بعد ظهر اليوم اجتماعا في دار الافتاء بدعوة من المفتي سوسان يضم شخصيات سياسية وروحية لإطلاق موقف موحد حيال ما يحصل في المخيم، يقضي بضرورة تنفيذ وقف اطلاق النار بالتوازي مع حركة اتصالات ولقاءات لتوحيد الجهود من اجل اعادة الاستقرار والهدوء في المخيم .
 
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