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لبنان

اجتماع طارىء لفاعليات صيدا ظهر اليوم.. اشتباكات عين الحلوة الموضوع الاساس

Lebanon 24
01-08-2023 | 02:41
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دعا مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان الى اجتماع طارئ لفاعليات المدينة للبحث بتطورات الوضع في مخيم عين الحلوة واعلان موقف مما يجري. 

وذلك عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء في مبنى دار الإفتاء في المدينة.
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