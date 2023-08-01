اجتماع طارىء لفاعليات صيدا ظهر اليوم.. اشتباكات عين الحلوة الموضوع الاساس



دعا مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان الى اجتماع طارئ لفاعليات المدينة للبحث بتطورات الوضع في مخيم عين الحلوة واعلان موقف مما يجري.



وذلك عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء في مبنى دار الإفتاء في المدينة.

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