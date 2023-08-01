لبنان يدخل موجة الحر الثالثة.. الحرارة سترتفع مجدداً هذا ما كشفه الأب خنيصر (فيديو)

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يتأثر لبنان اعتباراً من مساء اليوم بالمنخفض الهندي الموسمي الذي يعاود نشاطه فوق شبه الجزيرة العربية وتتراجع قيم ضغطه من 994hpa الى 992hpa، فتتمدد مجددا، موجات حارة نحو دمشق والبقاع كدرجة اولى لتتراوح درجات الحرارة خلال الاسبوع الاول من آب بين 36 و 40 درجة، امّا ساحلاً فبين 32 و 34 درجة مع نسبة رطوبة تصل الى 90% خلال فترات بعد الظهر.ونشر الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية، فيديو عبر حسابه على موقع فايسبوك، كشف فيه عن طقس الأيام المقبلة.