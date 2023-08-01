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لبنان

قطع الطريق عند نقطة الاكومة بالاتجاهين.. ما السبب؟

Lebanon 24
01-08-2023 | 04:00
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قطع عدد من الشبان الطريق عند نقطة الاكومة بالاتجاهين احتجاجا على ازالة البسطات والتعديات في البداوي وجبل البداوي، الا ان الجيش أعاد فتحها وعاد السير الى طبيعته تدريجيا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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البداوي

الجيش

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