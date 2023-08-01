قطع الطريق عند نقطة الاكومة بالاتجاهين.. ما السبب؟

قطع عدد من الشبان الطريق عند نقطة الاكومة بالاتجاهين احتجاجا على ازالة البسطات والتعديات في البداوي وجبل البداوي، الا ان الجيش أعاد فتحها وعاد السير الى طبيعته تدريجيا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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