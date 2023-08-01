أبو فاعور يجري اتصالات لبحث أوضاع بعض السجناء المرضى في رومية

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أجرى عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور اتصالات بكل من وزارة الصحة ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، للاضاءة على الأوضاع المأساوية التي يعانيها بعض السجناء المرضى في سجن رومية لناحية نقص العلاج ونقص الأدوية، والذي انعكس أوضاعاً مزرية لا يقبلها أي ضمير حتى ولو كانت بحق سجناء محكومين او غير محكومين.وقد وعد الدكتور عبدلله واللواء عثمان ووزارة الصحة باعطاء التوجيهات لمعالجة هذا الأمر.