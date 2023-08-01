اجتماع في السرايا بحث في شؤون قطاع الاتصالات.. وهذا ما أعلنه القرم

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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا خصص للبحث في شؤون قطاع الاتصالات، شارك فيه وزير الاتصالات جوني القرم، وزير المالية يوسف الخليل، المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام للانشاء والتجهيز في الوزارة ناجي اندراوس والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.وأعلن الوزير القرم بعد الاجتماع: عرضنا واقع الوزارة وقطاع الاتصالات وبحثنا في زيادة تعرفة "اوجيرو" التي ستطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، وتأمين الاموال لشراء المازوت وقيمتها 9 ملايين دولار أميركي، وهذا المبلغ غير ملحوظ في الموازنة، ولقد استدناه من شهر تشرين الأول 2022 ولغاية الآن، وبحثنا بالطريقة الأمثل لتسديده، ومن الممكن أن نطلب سلفة لذلك.وكشف الوزير قرم بأن الوزارة تلقت موافقة مبدئية على الطلب الذي تقدمت به سابقا للحصول على طاقة شمسية من الجانب الصيني ونحن نتابع الموضوع وتبلغ قيمته نحو 8,50 مليون دولار أميركي.الاسمر ومحفوظواستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض .بعد اللقاء قال محفوض: "تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي وجرى طرح مشكلة المعلمين المتقاعدين في المدارس الخاصة والذي يبلغ عددهم حوالي 6 الاف استاذ، وتترواح رواتبهم بين 15 و30 دولار شهريا، وهذه مشكلة مأسوية، واتفقنا مع دولته على ثلاثة نقاط، اولا، تطرقنا الى منحة العشرة مليار ليرة الذي اقرها مجلس الوزراء قبل حوالى ثلاثة اشهر لصندوق التقاعد ، وقد اجرى الرئيس ميقاتي اتصالا مع المدير العام لوزارة المالية، وطلب منه ان يتم صرفها في اسرع وقت، ثانيا، بحثنا كذلك في مشروع قانون تغذية صندوق التقاعد الموجود في المجلس النيابي منذ سبعة اشهر، واتصل الرئيس ميقاتي ايضا برئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد وتمنى عليه الاسراع في اقرار المشروع، لان المتقاعدين في المدارس الخاصة، لا زالت رواتبهم متدنية جدا، في الوقت تمت زيادة رواتب الاساتذة في القطاع الرسمي بحدود 6 او 7 مرات. وثالثا، ابلغنا دولته ان الاستاذ الذي يقبض بحدود ثلاثة ملايين ليرة، لا يزال يدفع لصندوق الضمان 810الاف شهريا، وفي هذا الموضوع تم التوافق مع رئيس الاتحاد العمالي العام على ان يتواصل مع المدير العام للضمان الاجتماعي ، ويتم تحضير مشروع مرسوم في هذا الاطار، ورفعه الى الرئيس ميقاتي، ليتم استثناء معلمي المدارس الخاصة المتقاعدين من هذا المبلغ، بانتظار ان تتحسن رواتبهم ونأمل حل هذه المشكلات بفترة سريعة".اضاف: "كما عرضنا موضوع الاقساط المدرسية، واستغرب دولة الرئيس، كيف ان بعض المؤسسات التربوية تقبض الاقساط بالدولار الاميركي، بينما لا تدفع للاساتذة سوى الفتات من الدولار، وهو سأل عن دور لجان الأهل، من هنا نحن نؤكد ان للجان الاهل دور اساسي في الموضوع، باعتبار ان تحديد القسط المدرسي يفترض ان يتم بالاتفاق بين المعلمين ولجان الاهل،ولكن للاسف هناك بعض لجان الاهل لا تقوم بدورها، لذلك نطلب من الاهالي لعب دورهم من خلال مراقبة ما يقبضه الاساتذة بالدولار، وان يكون على الأقل له علاقة بالمبلغ الذي يتم دفعه الى المدارس، لاننا لا نريد استغلال موضوع الدولار، كما تم استغلال موضوع الرتب والرواتب في الماضي. لذلك هناك وجوب لضبط الامور في المدارس الخاصة، وعلى لجان الاهل والاساتذة وادارات المدارس ايجاد تسوية لحل المشكلة لحين انتهاء المشكلة الاقتصادية وانتخاب رئيس للجمهورية وعودة الحياة الى المؤسسات الدستورية".